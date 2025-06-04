陸106座數據中心版圖擴及境外 助規避美晶片和AI科技出口管制

美中人工智慧（AI）競賽近年來愈演愈烈，在OpenAI致力於合夥打造AI基礎建設的業務主管史瓦茲（Benjamin schwartz）提醒說，中國挹注資金發展AI比美國更有效率，美國應盡快針對AI建立公私夥伴關係。

Strider執行長李維斯克（Greg Levesque）則指出，中國最近幾年加速建立數據中心，不但每個省都至少擁有一座數據中心，甚至還在馬來西亞、印尼等國建數據中心，有助於中國規避美國對晶片和AI相關科技的出口管制。

由美國華府智庫「特別競爭研究計畫」 （Special Competitive Studies Project）於2日至4日舉辦第二屆AI EXPO展，史瓦茲於會中論壇表示，世界正面臨東西方的AI競賽，一邊與美國站在同一陣線，另一邊則由中國主導。

史瓦茲指出，任何國家欲取得AI的領導地位，必須在數據、能源和晶片的發展上取得優勢，而這些項目的發展都需要龐大的資金。

史瓦茲認為，美國取得資金的方式與中國截然不同，必須受到監督，民間企業則必須向投資者說明何時可以回收報酬，並解釋投資所承擔的風險。

然而，史瓦茲表示，中國卻可以投資一個市場，十年不講求回報，甚至削價競爭，只為了取得市場占有率、打垮競爭對手，並在戰略產業中建立主導地位；史瓦茲認為，面對中國的競爭手段，美國必須及早建立公私夥伴關係來因應。

此外，Strider Technologies也做出調查，發現中國數據中心的數量在近幾年有突破性的成長，指中國現在已有106座AI數據中心正在運行中。

調查指出，除了西藏以外，中國每個省內都至少擁有一座數據中心，絕大部分的數據中心都集中在廣東、浙江、四川、江蘇、新疆、湖北、山西、山東和安徽省，其中又以廣東省最多，有16座數據中心。

李維斯克指出，中國不只在境內建立數據中心，還把版圖擴大到馬來西亞、印尼和菲律賓等國家，甚至鎖定參與「一帶一路」的國家；李維斯克說，這些境外的數據中心加強中國在當地的影響力，也有助於中國規避美國對晶片和相關科技的出口管制禁令。