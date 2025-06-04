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美元反彈 職缺數據顯示美國勞動市場依然穩健

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元技術面呈現超賣狀態，短線可能會獲得一些支撐。路透
美元技術面呈現超賣狀態，短線可能會獲得一些支撐。路透

美元指數周二反彈，美國勞動數據顯示勞工需求依然穩健，美元兌歐元從六周低點回升。

職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)數據公佈後，美元指數上漲0.5%至 99.227。美國2年期公債殖利率上漲約2個基點，至3.96%。

職位空缺數增至739萬，預估為710萬；招聘指標升至近一年來最高水準。

Brown Brothers Harriman 策略師Elias Haddad表示，「4月JOLTS數據仍然反映勞動市場穩健，」「美元技術面呈現超賣狀態，短線可能會獲得一些支撐」。

歐元兌美元下跌0.6%，至1.1375。歐元區通膨率放緩程度超預期，低於歐洲央行2%的目標水準，為進一步降息提供理由。

美元兌日圓升值0.8%，報143.88。

職位 美國 指數

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