台積電ADR連二日上漲 較台北交易溢價24.8％

台積電ADR周二（3日）上漲1.4%，收在197.61美元，較台北交易溢價24.8%。

台積電（2330）3日召開股東會，董事長魏哲家強調「我們生意很好」，不僅今年營收、獲利都會再創新高，未來五到十年也會「非常好」。

輝達（NVIDIA）和博通（Broadcom）領軍晶片股上漲，帶動美國股市周二走高，數據顯示美國勞動市場保持堅挺，投資人一面也觀望美國和貿易夥伴之間可能進行的談判。

晶片股領漲，費城半導體指數大漲2.7%，輝達和博通各上漲2.8%和3.3%，博通創下歷史新高。博通開始出貨新一代資料中心交換機晶片，此晶片可以提升人工智慧（AI）加速器的效率。

道瓊工業指數上漲214.16點，漲幅0.5%，至42,519.64點；標普500指數上漲34.43點，漲幅0.6%，至5,970.37點；那斯達克綜合指數上漲156.34點，漲幅0.8%，至19,398.96點。

台灣加權股價指數周二上漲124.22點收在21,126.93點。台積電漲0.4%，收在950.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 142.18 +0.53 133.50 6.50

中華電 CHT 130.51 -1.25 130.00 0.39

台積電 TSM 1,185.50 +1.42 950.00 +24.79

聯電 UMC 47.03 +1.55 47.25 -0.46

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價