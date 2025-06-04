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輝達市值3.45兆美元 暌違近5個月重返龍頭擠下微軟

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達（Nvidia）公司市值3日超越微軟，再度成為全世界最有價值的上市公司。路透
輝達（Nvidia）公司市值3日超越微軟，再度成為全世界最有價值的上市公司。路透

AI晶片大廠輝達（Nvidia）的公司市值在周二（3日）超越微軟，再度成為全世界最有價值的上市公司。

輝達股價3日收盤上漲2.8%，報每股141.22美元，過去一個月飆漲近24%，反映儘管在美國政府管控晶片出口、關稅疑慮環伺之際，輝達依然維持業績成長。

在周二收盤，輝達市值達3.45兆美元，超越微軟的3.44兆美元。

自從去年6月以來，輝達、蘋果和微軟輪流爭奪市值龍頭寶座。輝達上一回占據這一榜首位置，是在1月24日。

輝達和其他晶片股是美股周二上漲主力。博通（Broadcom）大漲3%，美光漲4%；追蹤一籃子晶片股的VanEck 半導體股 ETF大漲2%。

輝達上周公布第1季經調整後每股盈餘96美分，營收440.6億美元，比去年同期成長69%，對於規模像輝達如此龐大的一家公司而言，這樣的成長率實屬驚人，主要由AI晶片帶動。包括微軟、Meta、Google、亞馬遜和甲骨文與xAI都已大量採購輝達的AI加速器，來建立提升AI作業的超大型電腦叢集。

輝達 微軟 NVIDIA

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