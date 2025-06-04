快訊

李在明正式就任！今晨5點21分接掌南韓總統職權 已提名金民錫為國務總理

梅雨鋒挾雷雨北轉涼 吳德榮：觀察下周擾動發展 恐影響台灣

南韓大選李在明勝出 所屬政黨同時掌控國會

NVIDIA在內晶片股引領科技股上漲 美職缺報告強化經濟韌性

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
對投資人來說，最重要的一點是，美國政府不會加徵這些遠超預期的關稅。美聯社
對投資人來說，最重要的一點是，美國政府不會加徵這些遠超預期的關稅。美聯社

輝達（NVIDIA）和博通（Broadcom）領軍晶片股上漲，帶動美國股市周二走高，數據顯示美國勞動市場保持堅挺，投資人一面也觀望美國和貿易夥伴之間可能進行的談判。

晶片股領漲，費城半導體指數大漲2.7%，輝達和博通各上漲2.8%和3.3%，博通創下歷史新高。台積電ADR漲1.4%。博通開始出貨新一代資料中心交換機晶片，此晶片可以提升人工智慧（AI）加速器的效率。

道瓊工業指數上漲214.16點，漲幅0.5%，至42,519.64點；標普500指數上漲34.43點，漲幅0.6%，至5,970.37點；那斯達克綜合指數上漲156.34點，漲幅0.8%，至19,398.96點。

Northlight Asset Management投資長Chris Zaccarelli說：「對投資人來說，最重要的一點是，美國政府不會加徵這些遠超預期的關稅，不會保留這些關稅，那樣幾乎肯定會導致經濟衰退。」

CFRA Research 分析師Angelo Zino說，有關川普和習近平將通話的事情昨天就開始討論了，晶片很可能是通話的一個話題，「鑒於NVIDIA目前基本上被鎖在中國之外，任何討論都可能有利NVIDIA和晶片股，而不是損害這一題材」。

美國勞工部報告顯示，4月職位空缺有所增加，但裁員人數也增加，暗示隨著關稅對經濟前景造成影響，勞動市場正在放緩。

4月工廠訂單大幅下降，為避免關稅而提前採購帶來的提振消退。美國商務部經濟分析局的數據顯示，4月工廠訂單減少3.7%。

周五公布的就業數據將提供更多線索，顯示貿易不確定性對全球最大經濟體產生了何種影響。

富國銀行盤後上漲，此前聯準會（Fed）宣布，富國銀行不必再按照1.95兆美元資產上限營運。在長期存在行銷醜聞之後，主管機關2018年對這家銀行實施此上限。富國銀行周二收盤上漲 1.2%，盤後上漲 2%。

Dollar General跳漲15.9%，這家零售商調高業績展望，宣稱已做好充分準備以應對各種經濟環境。關稅推動的價格上漲正在增加折扣連鎖店的吸引力。

Robinhood Markets大漲5.5%，這家經紀平台完成收購加密貨幣交易所Bitstamp的交易。

美國 經濟衰退 指數

延伸閱讀

Nvidia市值超越微軟登頂 看好貿易協議前景 美股道指漲逾200點

台積電：十年內生意非常好 董座魏哲家憂心關稅讓全世界經濟往下掉

南僑：2025年下半年營運向好 泰國、大陸廠布局開始收割

魏哲家：賣我們該有的價值…台積電暗示漲價 外界聽懂了

相關新聞

Nvidia市值超越微軟登頂 看好貿易協議前景 美股道指漲逾200點

受人工智慧(AI)龍頭輝達(Nvidia)強勁上漲的推動，史坦普500指數收漲，投資人期待美國可能達成的貿易協議細節。

NVIDIA在內晶片股引領科技股上漲 美職缺報告強化經濟韌性

輝達（NVIDIA）和博通（Broadcom）領軍晶片股上漲，帶動美國股市周二走高，數據顯示美國勞動市場保持堅挺，投資人...

OECD再砍全球經濟成長率 今、明年預測值均降至2.9%

經濟合作發展組織（OECD）3日再度下修全球經濟成長預測，表示美國總統川普充滿戰鬥意味的貿易政策，已使全球經濟進入新冠疫...

航空業下修今年獲利展望 油價走低效應 仍可望賺贏去年

全球航空業下修今年獲利展望，反映出貿易緊張日增、消費者信心減退、飛機延誤交付的衝擊。但該行業受惠於油價大減，調降後的獲利...

日銀將續縮減購債規模

日本銀行（央行）必須對未來的購債計畫做出決定的時間愈來愈接近，總裁植田和男最新說法暗示，下一年度可能繼續放緩政府收購債券...

三大音樂集團 嗆聲AI新創

全球主要音樂媒體集團正與兩家新創公司洽商授權交易，可能立下新的架構，讓日後音樂作品如何使用、藝人如何向人工智慧（AI）生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。