NVIDIA在內晶片股引領科技股上漲 美職缺報告強化經濟韌性

輝達（NVIDIA）和博通（Broadcom）領軍晶片股上漲，帶動美國股市周二走高，數據顯示美國勞動市場保持堅挺，投資人一面也觀望美國和貿易夥伴之間可能進行的談判。

晶片股領漲，費城半導體指數大漲2.7%，輝達和博通各上漲2.8%和3.3%，博通創下歷史新高。台積電ADR漲1.4%。博通開始出貨新一代資料中心交換機晶片，此晶片可以提升人工智慧（AI）加速器的效率。

道瓊工業指數上漲214.16點，漲幅0.5%，至42,519.64點；標普500指數上漲34.43點，漲幅0.6%，至5,970.37點；那斯達克綜合指數上漲156.34點，漲幅0.8%，至19,398.96點。

Northlight Asset Management投資長Chris Zaccarelli說：「對投資人來說，最重要的一點是，美國政府不會加徵這些遠超預期的關稅，不會保留這些關稅，那樣幾乎肯定會導致經濟衰退。」

CFRA Research 分析師Angelo Zino說，有關川普和習近平將通話的事情昨天就開始討論了，晶片很可能是通話的一個話題，「鑒於NVIDIA目前基本上被鎖在中國之外，任何討論都可能有利NVIDIA和晶片股，而不是損害這一題材」。

美國勞工部報告顯示，4月職位空缺有所增加，但裁員人數也增加，暗示隨著關稅對經濟前景造成影響，勞動市場正在放緩。

4月工廠訂單大幅下降，為避免關稅而提前採購帶來的提振消退。美國商務部經濟分析局的數據顯示，4月工廠訂單減少3.7%。

周五公布的就業數據將提供更多線索，顯示貿易不確定性對全球最大經濟體產生了何種影響。

富國銀行盤後上漲，此前聯準會（Fed）宣布，富國銀行不必再按照1.95兆美元資產上限營運。在長期存在行銷醜聞之後，主管機關2018年對這家銀行實施此上限。富國銀行周二收盤上漲 1.2%，盤後上漲 2%。

Dollar General跳漲15.9%，這家零售商調高業績展望，宣稱已做好充分準備以應對各種經濟環境。關稅推動的價格上漲正在增加折扣連鎖店的吸引力。

Robinhood Markets大漲5.5%，這家經紀平台完成收購加密貨幣交易所Bitstamp的交易。