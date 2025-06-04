聯準會官員：美國關稅可能不利壓低通膨

川普關稅全面影響美國經濟之餘，聯準會一名高階官員今天表示，美國貿易政策轉變可能進一步阻礙抗通膨的進展。

法新社報導，美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）理事庫克（Lisa Cook）在美國智庫外交關係協會（CFR）於紐約舉辦的活動中指出，美國經濟「基礎依然穩固，但今年初以來不確定性已顯著增加」。

庫克也說，由於政策正持續調整，川普關稅的最終水準仍是未知數，但「相關影響已經顯而易見」。

庫克特別對通膨升高和就業市場放緩提出警告。她說，因政策調整引發的物價上揚，可能導致近期內在抑制通膨方面難以取得進一步進展。

一般情況下，若通膨位居高檔，聯準會將維持利率在較高水準；若通膨位於低水準，聯準會則透過降息提振經濟活動。

庫克也說：「對貨幣政策制定者而言，這個經濟環境可能變得極具挑戰性。」她強調，除了經濟政策轉變外，金融市場、商界和消費者的反應都顯示，穩定物價和就業兩方面都面臨風險。