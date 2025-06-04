OECD再砍全球經濟成長率 今、明年預測值均降至2.9%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
經濟合作發展組織（OECD）3日再度下修全球經濟成長預測，表示川普的貿易政策，不只使全球經濟陷入低迷，更重創美國本身。 路透
經濟合作發展組織（OECD）3日再度下修全球經濟成長預測，表示川普的貿易政策，不只使全球經濟陷入低迷，更重創美國本身。 路透

經濟合作發展組織（OECD）3日再度下修全球經濟成長預測，表示美國總統川普充滿戰鬥意味的貿易政策，已使全球經濟進入新冠疫情時的低潮以來最弱的成長期，而美國是受創最深的地區。

OECD預估，今、明兩年全球經濟成長率均由去年的3.3%降至2.9%。該組織3月預估，2025年全球經濟成長率為3.1%，2026年為3%，但這是在川普宣布關稅的「解放日」前所提出。

全球經濟成長率自2020年受疫情拖累而下滑以來，未曾低於3%。

這是OECD今年第二度下修全球經濟成長預測，理由在於川普猛烈的關稅政策所帶來的衝擊。而下修美國經濟成長預測的原因還包括，經濟政策不確定性升高、淨移民增速放慢，以及聯邦政府人力遭大幅裁減。

該組織也下修美國今年經濟成長率預測，估計由去年的2.8%下滑至1.6%，遠低於3月預估的2.2%。上述估算的前提是，5月中的關稅稅率得以維持至明年底。

該組織說，「經濟成長放緩的情況，將集中在美國、加拿大和墨西哥」，若保護主義升溫，加劇通膨、干擾供應鏈、攪動金融市場，成長前景恐進一步走弱。

此外，OECD將G20國家今年通膨率預測由3月預估的3.8%下修至3.6%，但將美國通膨率預測由2.8%調高至3.2%，今年底甚至可能趨近4%。

OECD還警告，儘管新關稅有望為在美製造提供誘因，但進口成本提高恐擠壓消費力，經濟政策不確定性也可能降低企業投資意願。此外，由於支出減少和關稅收入仍難以彌補經濟活動走弱的影響，政府預算赤字也將因此擴大。

OECD也下修多數G20成員國的經濟成長率預測。OECD首席經濟學家裴瑞拉（Alvaro Pereira）表示，與3月的數據相比，調降約四分之三，「全球都將感受到經濟前景走軟，幾乎沒有例外」。

該組織說，能夠緩解貿易緊張、降低關稅和其他貿易壁壘的協議，將是復甦成長和投資，並避免物價上漲的關鍵方法。

另外，OECD也預測，今年全球貿易量將成長2.8%，明年將成長2.2%，均遠低於去年12月時的預估。


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