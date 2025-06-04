日銀將續縮減購債規模

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

日本銀行（央行）必須對未來的購債計畫做出決定的時間愈來愈接近，總裁植田和男最新說法暗示，下一年度可能繼續放緩政府收購債券的步伐。

植田和男3日在國會答詢時表示，「許多意見表明，在平衡可預測性和靈活性的同時，繼續削減債券購買規模是適當的」。日本央行是日本政府公債的最大持有者。

日銀顯然認為，從去年夏季開始量化緊縮以來，市場已普遍認可能進一步削減購債規模。日本央行預定本月稍後公布明年4月起的債券購買計畫，但該計畫的具體期限尚不清楚。

植田和男還表示，央行將維持現有計畫，即截至3月底每季削減債券購買量4,000億日圓（28億美元），並表示要求修改該計畫的意見「有限」。

日本30年期公債殖利率上月觸及歷史最高水準，代表超長期債券的供需失衡，引發市場關注日本央行本月就其債券購買計畫的決定。

根據彭博資訊取得的資料，日本政府在年度財政政策計畫草案中，強調國內要增加對日本公債的部位，以防債券殖利率繼續上揚。

不過草案並未明確指出國內投資者應持有多少日本公債，只是籠統地提出建議。

植田和男 日本央行 公債殖利率

延伸閱讀

聯手對付大陸、俄羅斯？美推「金穹」飛彈防禦計畫 日考慮合作

日本藝術家捐畫作 點亮新北淡水國中校園

魏哲家：熊本2座廠動工因交通問題延後 已與客戶溝通

日職／銘記長嶋茂雄的鼓勵電話 日本監督井端弘和誓言再奪「世界一」

相關新聞

OECD再砍全球經濟成長率 今、明年預測值均降至2.9%

經濟合作發展組織（OECD）3日再度下修全球經濟成長預測，表示美國總統川普充滿戰鬥意味的貿易政策，已使全球經濟進入新冠疫...

三大音樂集團 嗆聲AI新創

全球主要音樂媒體集團正與兩家新創公司洽商授權交易，可能立下新的架構，讓日後音樂作品如何使用、藝人如何向人工智慧（AI）生...

歐元區通膨放緩 降息在望 市場預期ECB本周政策會議再調降1碼

歐元區5月通膨率跌破歐洲央行（ECB）2%目標，是八個月來首見，反映服務通膨意外溫和的影響，ECB今年進一步降息可能性隨...

航空業下修今年獲利展望 油價走低效應 仍可望賺贏去年

全球航空業下修今年獲利展望，反映出貿易緊張日增、消費者信心減退、飛機延誤交付的衝擊。但該行業受惠於油價大減，調降後的獲利...

日銀將續縮減購債規模

日本銀行（央行）必須對未來的購債計畫做出決定的時間愈來愈接近，總裁植田和男最新說法暗示，下一年度可能繼續放緩政府收購債券...

迪士尼、微軟 都要大裁員

迪士尼宣布裁撤數千名員工，涵蓋影片製作及電視頻道業務，顯示娛樂產業推動精簡成本行動尚未結束。此外，微軟也再度裁員逾300...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。