日銀將續縮減購債規模

日本銀行（央行）必須對未來的購債計畫做出決定的時間愈來愈接近，總裁植田和男最新說法暗示，下一年度可能繼續放緩政府收購債券的步伐。

植田和男3日在國會答詢時表示，「許多意見表明，在平衡可預測性和靈活性的同時，繼續削減債券購買規模是適當的」。日本央行是日本政府公債的最大持有者。

日銀顯然認為，從去年夏季開始量化緊縮以來，市場已普遍認可能進一步削減購債規模。日本央行預定本月稍後公布明年4月起的債券購買計畫，但該計畫的具體期限尚不清楚。

植田和男還表示，央行將維持現有計畫，即截至3月底每季削減債券購買量4,000億日圓（28億美元），並表示要求修改該計畫的意見「有限」。

日本30年期公債殖利率上月觸及歷史最高水準，代表超長期債券的供需失衡，引發市場關注日本央行本月就其債券購買計畫的決定。

根據彭博資訊取得的資料，日本政府在年度財政政策計畫草案中，強調國內要增加對日本公債的部位，以防債券殖利率繼續上揚。

不過草案並未明確指出國內投資者應持有多少日本公債，只是籠統地提出建議。