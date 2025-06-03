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美股早盤／標普500挺住利空續漲 專家：賣股時機未到

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國股市3日早盤小漲，經濟和貿易仍是觀盤重點。路透
美國股市3日早盤小漲，經濟和貿易仍是觀盤重點。路透

美國股市3日早盤小漲，延續前市漲勢，無視經濟成長憂慮升高及貿易緊張情勢升溫的利空。專家認為，從歷史經驗來看，現在不是拋售股票的時機。

美股標普500指數3日早盤漲0.17%，報5,946.22點，道瓊工業指數幾乎持平，那斯達克綜合指數漲近0.5%。美國10年期公債殖利率3日盤中下跌4個基點，報4.418%。

經濟合作發展組織（OECD）3日下修美國經濟成長展望，如今預估美國經濟今年僅擴張1.6%。不如原本預期的成長2.2%，全球成長預測也遭到下修。美國企業如今愈來愈重視節省成本的措施，本周出爐的勞動數據可能反映這個現象。

隨著美國與其他國家貿易緊張關係升高，投資人對美國經濟的憂慮今年來持續升溫。歐盟已批評美國總統川普提高鋼鐵關稅一倍至50%的計畫，強調此舉「破壞」歐盟與美國的協商。歐盟發言人表示，歐盟已準備好採取反擊措施。

儘管波動居高不下，Renaissance Macro技術研究主管德葛拉夫（Jeff deGraaf）仍對美股短期展望持樂觀看法。德葛拉夫說：「從歷史經驗來看，未來六周表現名列前茅，表現能媲美這段時間的其實只有第4季。從季節性角度來看，現在不是削減部位的時機。」

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