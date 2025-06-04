美FDA新工具 提升審查效率

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國食品藥物管理局（FDA）2日表示，已推出一款名為Elsa的生成式人工智慧（AI）工具，供整個FDA共用，目的在提高包括科學審查在內的各項工作流程效率。

FDA局長馬凱利（Martin Makary）表示：「Elsa能提前推出並且沒有超出預算，這要歸功於我們中心各部門專家的通力合作。」

這個AI工具的功用在於協助處理閱讀、寫作等任務。它可以總結不良事件以支持藥物的安全性評估，並更迅速地執行仿單，並為資料庫生成程式碼。5月時，FDA表示，試行完成後，將於6月30日前全面整合AI。

FDA表示，目前已使用Elsa來提升臨床試驗審查速度，縮短科學審查所需時間，並確定高優先順序的審查目標。FDA收到藥品核批申請後，有六到十個月的時間做出決定。

FDA表示：「Elsa為FDA工作人員提供一個安全平台來存取內部文件，同時確保所有資訊都保留在機構內部。這些AI模型不會使用受監管產業提交的數據進行訓練，從而保護FDA工作人員處理的敏感研究與數據。」

但公衛專家上月告訴Axios，在FDA內部擴大採用AI是個好主意，但他們質疑數據的安全性以及該技術能多快真正融入該機構。另外，一些不願透露姓名的FDA員工對這項服務的推出不甚滿意，部分原因是他們觀察到，目前這項服務僅用於為文本摘要。

馬凱 科學

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