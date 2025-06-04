迪士尼、微軟 都要大裁員
迪士尼宣布裁撤數千名員工，涵蓋影片製作及電視頻道業務，顯示娛樂產業推動精簡成本行動尚未結束。此外，微軟也再度裁員逾300人，以推動組織改造。
迪士尼表示，人事精簡計畫於2日展開，裁員對象涵蓋行銷、發行、選角及開發部門的員工，也包含財務營運部門。
該公司稍早曾考慮出售旗下包含ABC在內的電視聯播網，但最終決定保留這部分資產。迪士尼曾在2023年2月宣布人事精簡，裁撤7,000個職務，以減少55億美元開支。稍後更將撙節目標提高至75億美元。最近一次的裁員行動，則是今年3月時，從ABC和迪士尼娛樂網路裁撤約200名員工。
好萊塢數年來採取精簡成本的營運模式，其作品產量及員工人數雙雙減少，陷入惡性循環。影視工作室減少推出作品，部分原因是至電影院觀影的人潮仍低於疫情前水準；也因為消費者紛紛取消訂閱有線電視頻道，轉向串流服務，此一轉變壓縮了傳統電視頻道業者的廣告及分銷收入。
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