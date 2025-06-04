三大音樂集團 嗆聲AI新創

全球主要音樂媒體集團正與兩家新創公司洽商授權交易，可能立下新的架構，讓日後音樂作品如何使用、藝人如何向人工智慧（AI）生成的混音版收取權利金，有所依循。

知情人士透露，環球音樂集團、華納音樂集團和索尼音樂集團表示，旗下藝人的音樂作品被用來訓練生成式AI模型和製作新的音樂，因此三大媒體集團向Suno和Udio兩家AI新創索酬。

消息來源指出，三大媒體集團要求這兩家新創公司開發指紋和配銷技術，類似YouTube的內容ID技術，以便追蹤歌曲使用軌跡。這些音樂集團也要求積極參與兩家AI公司發行的音樂相關產品，包括對產品製作和播出方式享有發言權。

三大集團代表時下一些當紅歌星，例如泰勒絲、德瑞克和紅髮艾德。

彭博資訊報導，若敲定協議，將有助於促成雙方和解訴訟。華爾街日報說，雙方坐下來協商，顯示唱片公司繼電影製片公司、圖書出版商和新聞媒體之後，也採取自保措施，防禦生成式AI帶來的新威脅，同時另闢營收蹊徑。

Udio和Suno讓有意創作音樂的使用者輸入一段文字，描述自己想創作的歌曲，比方說「關於單戀的當代鄉村情歌」，就能產生一段錄製音頻。要提供這種功能，兩家AI公司必須用龐大資料庫訓練自家軟體，那意味數百萬計的個別資訊片斷，擷取自巨量的音樂。

三大音樂集團去年把Udio和Suno告上法院，指控這兩家新創侵害著作權。代表唱片公司提告的美國錄音工業協會（RIAA）求處高額賠償，即每部遭侵權作品索賠多達15萬美元，總賠償金額上看數10億美元。

音樂集團正分別與這兩家AI新創協商，看看哪家率先與媒體集團敲定協議。但談判過程複雜，唱片公司要求對自家作品的使用方式擁有更大掌控權，Udio和Suno則尋求作實驗的彈性，盼能議定對新創價格合理的交易。

Udio去年向包括創投公司Andereessen Horwitz在內的一群投資人募資1,000萬美元。Suno則在一輪募資行動中籌得1.25億美元，投資人包括Lightspeed創投公司。