三大音樂集團 嗆聲AI新創

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
全球主要音樂媒體集團正與兩家新創公司洽商授權交易，可能立下新的架構。（路透）
全球主要音樂媒體集團正與兩家新創公司洽商授權交易，可能立下新的架構。（路透）

全球主要音樂媒體集團正與兩家新創公司洽商授權交易，可能立下新的架構，讓日後音樂作品如何使用、藝人如何向人工智慧（AI）生成的混音版收取權利金，有所依循。

知情人士透露，環球音樂集團、華納音樂集團和索尼音樂集團表示，旗下藝人的音樂作品被用來訓練生成式AI模型和製作新的音樂，因此三大媒體集團向Suno和Udio兩家AI新創索酬。

消息來源指出，三大媒體集團要求這兩家新創公司開發指紋和配銷技術，類似YouTube的內容ID技術，以便追蹤歌曲使用軌跡。這些音樂集團也要求積極參與兩家AI公司發行的音樂相關產品，包括對產品製作和播出方式享有發言權。

三大集團代表時下一些當紅歌星，例如泰勒絲、德瑞克和紅髮艾德。

彭博資訊報導，若敲定協議，將有助於促成雙方和解訴訟。華爾街日報說，雙方坐下來協商，顯示唱片公司繼電影製片公司、圖書出版商和新聞媒體之後，也採取自保措施，防禦生成式AI帶來的新威脅，同時另闢營收蹊徑。

Udio和Suno讓有意創作音樂的使用者輸入一段文字，描述自己想創作的歌曲，比方說「關於單戀的當代鄉村情歌」，就能產生一段錄製音頻。要提供這種功能，兩家AI公司必須用龐大資料庫訓練自家軟體，那意味數百萬計的個別資訊片斷，擷取自巨量的音樂。

三大音樂集團去年把Udio和Suno告上法院，指控這兩家新創侵害著作權。代表唱片公司提告的美國錄音工業協會（RIAA）求處高額賠償，即每部遭侵權作品索賠多達15萬美元，總賠償金額上看數10億美元。

音樂集團正分別與這兩家AI新創協商，看看哪家率先與媒體集團敲定協議。但談判過程複雜，唱片公司要求對自家作品的使用方式擁有更大掌控權，Udio和Suno則尋求作實驗的彈性，盼能議定對新創價格合理的交易。

Udio去年向包括創投公司Andereessen Horwitz在內的一群投資人募資1,000萬美元。Suno則在一輪募資行動中籌得1.25億美元，投資人包括Lightspeed創投公司。

音樂 藝人 投資人

延伸閱讀

馬斯克Neuralink募195億 腦機介面進入臨床試驗

三峽車禍過後 化悲傷為力量 安溪國中串聯多校大合唱

殺瘋了！MZ世代總統李泳知「175公分+爆乳馬甲美到逆天」 搞笑女辣起來不得了

舒華要回來了！i-dle旋風來台6月9日辦簽售會

相關新聞

OECD再砍全球經濟成長率 今、明年預測值均降至2.9%

經濟合作發展組織（OECD）3日再度下修全球經濟成長預測，表示美國總統川普充滿戰鬥意味的貿易政策，已使全球經濟進入新冠疫...

三大音樂集團 嗆聲AI新創

全球主要音樂媒體集團正與兩家新創公司洽商授權交易，可能立下新的架構，讓日後音樂作品如何使用、藝人如何向人工智慧（AI）生...

歐元區通膨放緩 降息在望 市場預期ECB本周政策會議再調降1碼

歐元區5月通膨率跌破歐洲央行（ECB）2%目標，是八個月來首見，反映服務通膨意外溫和的影響，ECB今年進一步降息可能性隨...

航空業下修今年獲利展望 油價走低效應 仍可望賺贏去年

全球航空業下修今年獲利展望，反映出貿易緊張日增、消費者信心減退、飛機延誤交付的衝擊。但該行業受惠於油價大減，調降後的獲利...

日銀將續縮減購債規模

日本銀行（央行）必須對未來的購債計畫做出決定的時間愈來愈接近，總裁植田和男最新說法暗示，下一年度可能繼續放緩政府收購債券...

迪士尼、微軟 都要大裁員

迪士尼宣布裁撤數千名員工，涵蓋影片製作及電視頻道業務，顯示娛樂產業推動精簡成本行動尚未結束。此外，微軟也再度裁員逾300...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。