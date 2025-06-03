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與歐洲各國兩樣情 特斯拉在挪威銷售大增

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
特斯拉5月在挪威的銷售較去年同期大幅成長213%。路透
特斯拉5月在挪威的銷售較去年同期大幅成長213%。路透

特斯拉執行長馬斯克具爭議性的言論及政治行動頻出，外加面臨比亞迪（BYD）等中國同業競爭，使特斯拉今年在歐洲銷售急墜。但在電動車占比超過九成的挪威，該品牌卻大受歡迎，5月銷售更較去年同期翻增兩倍。

綜合路透及CNBC報導，特斯拉5月在挪威的銷售較去年同期大幅成長213%，由832輛躍升至2,600輛，占該國5月售出新車的18.2%。

挪威消費者重新選擇特斯拉，主因包含品牌提供零利率貸款，加上改款的Model Y推升買氣。此外，挪威是全球電動車占比最高國家，根據挪威道路交通資訊委員會（OFV），5月有93.9%的掛牌新車是電動車。

新改款的Model Y大幅推動銷量，這款車連續三個月蟬聯該國最熱銷車款。代表該國電動車車主的挪威電動車協會（NEVA）秘書長克莉絲汀娜．布（Christina Bu）說，特斯拉的Model Y車款似乎在全國都受到歡迎。她也點出，特斯拉近期大打價格戰，是推升銷售原因之一。中古車交易商Rebil分析師帕爾（Jonathan Parr）表示，價格才是挪威車主最在乎的一點。

挪威雖是西歐最大產油國，但已設定今年內達到所有新車均為零排放車款的目標。

根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）資料，特斯拉4月在歐盟的銷售下滑了一半。產業團體2日提供的數據顯示，5月特斯拉新車銷售在西班牙、葡萄牙、丹麥及瑞典等歐洲國家均大幅下降。5月特斯拉在荷蘭的掛牌數較去年同期下滑了36%，瑞典的數量更下跌超過50%；法國銷售更縮減達三分之二。

馬斯克 電動車 特斯拉 挪威 品牌

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