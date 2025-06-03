英央行料續降息 但川普不確定性壟罩前景

英格蘭銀行（英國央行）表示，美國總統川普的貿易政策，讓全球充滿不確定性，央行會繼續降息，但速度和幅度仍不清楚。

央行總裁貝利3日在國會聽證會上表示，利率路徑維持下行，但會走得多遠、走得多快，仍壟罩著許多不確定性。英國央行5月下砍基準利率至4.25%，由於當地通膨較高，使該國央行動作較歐洲同儕更為審慎。

貝利說，美國總統川普變化不定的貿易關稅，造成全球經濟動盪，也是讓央行政策前景充滿不確定性的主因。全英商界都在談論此事，這往往會延後投資決策。投資是不可逆的決定，提高靜觀其變的吸引力。

他同時指出，要是通膨出現低於2%目標值的危險，央行可能會放棄審慎降息的作法，更積極行動。這番話意味，若證據顯示全球貿易緊張和勞動市場走疲，拖累英國經濟和通膨，央行可能會更快速降息。

英國貨幣政策委員會的5月會議，態度比預期更鷹派，淡化川普的貿易戰風險，使市場估計今年底前，英國央行只會再降息一次。