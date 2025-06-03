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第7家定期商業航空誕生 越南地產開發商角逐市場

中央社／ 河內3日專電

越南政府5月下旬批准太陽集團投資成立太陽富國航空，這將是越南第7家經營定期商業航班航空公司，反映越南在國際旅遊與商務往來中的地位日益提升。

太陽集團（Sun Group）是越南的娛樂地產開發商，也是富國島最大的娛樂集團。根據太陽集團發布的新聞稿，太陽富國航空（Sun PhuQuoc Airways, SPA）的投資者為太陽集團旗下的太陽富國航空責任有限公司。

新聞稿表示，太陽富國航空將採定期商業航班並結合包機的方式經營，將旅客載送至越南及全球各地的旅遊、金融中心。

根據批准的內容，太陽富國航空預計到2030年將有31架飛機，總投資額為2.5兆越南盾（新台幣約28億元）。

太陽集團表示，太陽富國航空預計今年第4季將開航越南富國島飛往國內外的商業及旅遊重鎮。

除了太陽富國航空，太陽集團先前已成立太陽航空（Sun Air），提供私人飛機（private jet）服務，主要鎖定高社經地位客群。

越南目前有6家營運定期商業航班的航空公司，包括越南航空（Vietnam Airlines）、越捷航空（VietjetAir）、越竹航空（Bamboo Airways）、越遊航空（Vietravel Airlines）、越南太平洋航空（PacificAirlines）以及越南服務航空（VASCO）。

越南 航空公司 航班

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