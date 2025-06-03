福斯擬在德國裁員3.5萬人

路透3日引述德國畫報報導，福斯汽車（VW）計劃到2030年為止將在德國裁員3.5萬人，而核心的福斯品牌旗下2萬多名員工，已同意提前終止聘僱合約。

Ifo經濟研究所同日公布的數據顯示，德國汽車業5月景氣指數進一步惡化，從4月的負30.7再降至負31.8。

該機構的產業專家Anita Woelfl表示，由美國關稅而起的混亂局面，正給德國汽車業帶來麻煩。

從福斯、到BMW和賓士等德國車廠，正與疲軟的歐洲需求和來自國外的激烈競爭搏鬥，如今又要面臨與美國政府談判，以便減輕關稅帶來的打擊，處境可謂雪上加霜。