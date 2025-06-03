快訊

年初才向綠色威權釘孤枝 民進黨創黨元老林正杰逝世享壽73歲

柯文哲嗆檢「公訴的別淌偵查渾水」 心疼邵琇珮受折磨：變憔悴了

「街頭小霸王」林正杰病逝享壽73歲 好友嘆：2周前狀況還好

AI監管需國際合作 谷歌DeepMind執行長嘆：舉步維艱

中央社／ 倫敦2日綜合外電報導
谷歌（Google）旗下研究公司DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）。圖／歐新社
谷歌（Google）旗下研究公司DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）。圖／歐新社

谷歌（Google）旗下研究公司DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）今天表示，加強人工智慧AI）監管的國際合作有其必要，但要在「當前地緣政治背景」下實現這個目標，並非易事。

法新社報導，在各行各業紛紛與AI整合的時代，相關應用引發重大倫理問題，包括假消息的傳播、對就業的影響，以及喪失技術控制權等。

在倫敦的西南偏南藝術節（SXSW）上，憑藉AI相關研究而獲得諾貝爾化學獎的哈薩比斯也談到「通用人工智慧」（artificial general intelligence，AGI）將帶來的挑戰。AGI技術是指機器具有的智慧能理解或學習人類能做的任何理智性任務。

哈薩比斯說：「最關鍵的是，必須採取某種形式的國際合作。因為這項技術跨越所有國界，也將被應用在所有國家。」

他指出：「許多國家都在參與相關研究、建造資料中心，或設法掌控這類技術。因此，我認為若要有所成就，就必須有某種國際協力或合作，但不幸的是，在當前地緣政治背景下，這看起來相當困難。」

2月在巴黎舉行的「人工智慧行動高峰會」（Artificial Intelligence Action Summit）上，包括中國、法國、印度、歐洲聯盟（EU）和非洲聯盟執行委員會（African Union Commission）在內的58國都呼籲加強AI治理的協調工作。

美國警告不應「過度監管」。美國副總統范斯（JD Vance）當時表示，過度監管可能會「扼殺1個變革性的產業」。

美國 人工智慧 Google AI

延伸閱讀

【專家之眼】台灣應更關注區別中共意圖

紀念陣亡將士 范斯：美國出兵必須很謹慎

OpenAI首席科學家卻熟知DeepMind機密 哈薩比斯批奧特曼：厚顏無恥

白宮隱瞞？范斯質疑拜登當總統能力：和希望康復兩回事

相關新聞

大砍美經濟展望 OECD：川普關稅正傷害全球

經濟合作發展組織（OECD）今年二度下修全球經濟成長預測，表示川普充滿戰鬥意味的貿易政策，已使全球經濟陷入低迷，而美國是...

美國政府管制多 Nvidia為何仍無法放棄中國市場？

從拜登政府開始，輝達(Nvidia)便面臨晶片出口限制，到今年4月其H20晶片又被禁止向中國市場銷售，導致輝達第一季損失...

航空業下修今年獲利展望 油價走低效應 仍可望賺贏去年

全球航空業下修今年獲利展望，反映出貿易緊張日增、消費者信心減退、飛機延誤交付的衝擊。但該行業受惠於油價大減，調降後的獲利...

市場盛傳川習本週可能通話 亞股普遍收高

投資人密切關注美中貿易戰進展之際，市場盛傳兩國領袖可能即將舉行會談，亞洲股市今天收盤大多上漲

福斯擬在德國裁員3.5萬人

路透3日引述德國畫報報導，福斯汽車（VW）計劃到2030年為止將在德國裁員3.5萬人，而核心的福斯品牌旗下2萬多名員工，...

馬斯克Neuralink募195億 腦機介面進入臨床試驗

美國科技鉅子馬斯克（Elon Musk）的大腦晶片新創公司Neuralink今天宣布，其大腦植入設備已進入臨床試驗階段，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。