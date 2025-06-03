大砍美經濟展望 OECD：川普關稅正傷害全球

經濟合作發展組織（OECD）今年二度下修全球經濟成長預測，表示川普充滿戰鬥意味的貿易政策，已使全球經濟陷入低迷，而美國是受創最深的地區。

彭博資訊報導，OECD在3日發表的最新報告中預估，今年全球經濟成長率將由去年的3.3%降至2.9%，而美國的經濟成長率將由去年的2.8%下滑至1.6%，遠低於3月時的預測。

OECD今年兩度下修全球經濟成長預測，理由在於美國總統川普猛烈的關稅政策帶來衝擊。該組織說，貿易壁壘加上不確定性，正打擊市場信心、延緩投資，並警告，保護主義也加劇通膨壓力。

OECD首席經濟學家Alvaro Pereira說，「全球都將感受到經濟前景走軟，幾乎沒有例外」，「經濟成長和貿易量減少，將衝擊收入並放慢就業成長」。

這項評估顯示，川普政策已成為全球經濟最緊迫的問題，眼前也沒有簡單解方。OECD表示，這個情況也可能會因為「美國貿易夥伴進行報復、市場信心遭進一步侵蝕，或金融市場再次重新定價而惡化」。