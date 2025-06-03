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查獲百萬隻走私海馬 野生動物貿易遽增

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
全球過去十年來有近500萬隻走私海馬遭到查獲，總價值約1850萬歐元。（Photo by David Clode on Unsplash under C.C License）
全球過去十年來有近500萬隻走私海馬遭到查獲，總價值約1850萬歐元。（Photo by David Clode on Unsplash under C.C License）

海馬作為珍貴的中藥材，使得全球走私貿易防不勝防！全球過去十年來有近500萬隻走私海馬遭到查獲，總價值約1850萬歐元，其中大部分是運往亞洲傳統醫藥市場。儘管海馬擁有合法的國際貿易，但貿易許可證卻難以獲得，使得走私貿易最常藏匿於行李中或通過海運運輸。

海馬非法貿易多

歐洲新聞網》報導，過去十年來，全球共有近500萬隻走私海馬遭到查獲，總價值約1850萬歐元。據統計，全球非法野生動物貿易擁有200億歐元價值，相關統計數據恐低估真實規模。

英屬哥倫比亞大學和OceansAsia分析2010年至2021年全球野生動物查獲數據，發現在62個國家/地區中，包括死海馬、乾海馬或活海馬等走私貿易最常藏匿於行李中或通過海運運輸，其中大部分是運往亞洲傳統醫藥市場，而在歐洲和拉丁美洲貿易市場中也逐漸增加。

長期以來，海馬在傳統醫藥中備受推崇，人們將海馬曬乾磨成粉，用於治療氣喘、陽痿等各種疾病，尤其是在中國大陸和香港。此外，海馬也可作為乾製紀念品或活體動物，並出售給水族館。

預防措施保護海馬

Earth.com》報導，根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》，海馬被列為合法國際貿易之中，但只有獲得許可證並證明出口過程不會危害野生族群的情況下，才允許進行貿易活動。然而，海馬的貿易許可證卻很難獲得。

「所看到的只是冰山一角。」英屬哥倫比亞大學海馬計劃研究員福斯特表示，研究中的數據來自近300起緝獲案件中的紀錄信息，包括政府通報與新聞報導。對此，更大規模的海馬走私貿易可能持續進行中。

海馬計畫研究生物學家阿西奧內強調，全球貿易路線正在多樣化，執法力度也必須加大。OceansAsia資深研究員邦達羅夫也呼籲，所有國家都必須採取有力的預防措施，包括良好偵查工作、堅決執法和有意義懲罰。

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