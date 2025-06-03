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日本JDI傳取消投資台灣新創公司方略電子

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本顯示器（JDI）以地緣政治風險升高為由，放棄投資台灣新創公司方略電子（PanelSemi）的計畫。路透
日本顯示器（JDI）以地緣政治風險升高為由，放棄投資台灣新創公司方略電子（PanelSemi）的計畫。路透

日本媒體報導，日本面板製造商日本顯示器（JDI）2日表示，由於「地緣政治風險」升高，將放棄投資台灣新創公司方略電子（PanelSemi）的計畫。

報導指出，JDI和方略今年2月簽署了一份諒解備忘錄（MOU），內容涵蓋資本和事業聯盟，但JDI在2日於聲明中表示，雙方已同意終止MOU，原因是「最近半導體產業相關的地緣政治風險加劇」。

不過，方略電子正與JDI合作開發用於先進晶片封裝的基板與感測器技術，這項合作將維持。方略電子是台灣群創光電（Innolux）的集團公司。

JDI在5月公布，截至3月的去年度淨損782億日圓（5.48億美元），為連續第11年虧損，股東權益比率已降至5%以下，正在整頓事業。JDI已縮減陷入困境的液晶顯示器業務，尋求發展半導體和感測器等新的成長核心。

風險 日本 半導體

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