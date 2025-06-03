亞幣表現將分化！滙豐最青睞台幣與韓元 泰銖偶有弱雞變鳳凰時刻
滙豐銀行表示，由於全球經濟疲軟，亞洲貨幣進一步升值的空間變得有限，且資金從美國資產轉移出來可能需要時間，因此亞幣表現將因各國經濟體質差異而出現分化。
Paul Mackel在內的策略師撰寫報告指出，他們較青睞貿易順差國家的貨幣，這些貨幣被低估，更可能在與美國的談判中取得進展，且財政問題也較少。
台幣與韓元比起新加坡元和馬來西亞林吉特更符合標準。泰銖的條件較弱，但因泰國央行有不少黃金儲備，金價飆升時也常帶動泰銖漲勢。
對於貿易逆差經濟體的貨幣，印度盧比和菲律賓披索稍好，這兩個國家的財政問題較少、經濟成長較好，且具有外國直接投資潛力。
人民幣屬特殊情況，長期而言有潛力成為儲備貨幣，但必須克服關稅和國內成長壓力。
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