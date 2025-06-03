馬斯克旗下xAI發債籌資 傳摩根士丹利承銷
媒體今天報導，馬斯克旗下人工智慧公司xAI正透過發售50億美元債務來籌措資金，由摩根士丹利（Morgan Stanley）承銷，xAI並希望啟動3億美元釋股交易，實現1130億美元估值。
彭博（Bloomberg News）援引知情人士報導，此次發債今天啟動，包括一筆B類定期貸款、一筆固定利率定期貸款和優先擔保票據，所得款項將用於一般公司用途。承諾截止日期定於6月17日。
英國「金融時報」（Financial Times）引述知情人士指出，此次釋股允許員工將持股轉讓給新投資人，預計二次股票發行之後將進行更大規模的投資，屆時xAI將向外部投資人提供新的股權。
這家人工智慧新創公司3月收購馬斯克（ElonMusk）的社群媒體業務X，馬斯克當時表示，這筆交易對xAI的估值為800億美元，對前身為推特（Twitter）的X估值為330億美元。
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克最近辭去川普政府職務，結束在政府效率部（Department of GovernmentEfficiency）領導政府全面削減成本運動的4個月混亂任期。不過，美國總統川普表示，馬斯克仍將擔任親近幕僚。
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