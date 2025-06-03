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因應去中需求 先鋒將推中國除外新興市場ETF 重押台印

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
先鋒集團（Vanguard）計劃推出一檔排除陸股的新興市場ETF，鎖定減少對陸股的曝險。路透
先鋒集團（Vanguard）計劃推出一檔排除陸股的新興市場ETF，鎖定減少對陸股的曝險。路透

資產管理機構先鋒集團（Vanguard）計劃推出一檔排除陸股新興市場ETF，鎖定減少對陸股的曝險，轉而重押台灣和印度企業。

這檔「先鋒新興市場（不含中國）ETF」（Vanguard Emerging Markets ex-China ETF）預計今夏掛牌。儘管陸股近來表現回穩，部分投資人仍對美中貿易關係緊張感到不安。

先鋒目前已有 Vanguard FTSE新興市場ETF（VWO），資產規模約859億美元，其中約三成配置陸股。Independent Vanguard Adviser 主編、長期研究該公司產品的Jeff DeMaso表示，等這檔新ETF正式推出後，投資人將把原本在陸股的曝險，轉向大舉布局台灣和印度企業，兩地合計在指數中占比接近六成。

晨星（Morningstar）ETF策略師 Bryan Armour 表示，這類排除中國的基金愈來愈受到關注，其實很合理。

他說：「投資人可能擔心地緣政治風險、官方干預市場，或是單純只想把中國部位從整體新興市場中分開管理。」

過去一年來，iShares中國大型股ETF上漲35.34%，帶動整體iShares MSCI新興市場ETF上漲9.7%。相較之下，iShares MSCI新興市場（不含中國）ETF僅上漲4.8%。

銳聯財智（Rayliant Global Advisors）投資長許仲翔說：「中國規模太大、爭議性也太高，不可能不單獨列為一個資產配置類別。」他補充說，未來專門投資中國的ETF和排除大陸的新興市場產品都會並存。

陸股 新興市場 ETF

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