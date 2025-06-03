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「女股神」伍德拋售近5萬股特斯拉 時機趕在Robotaxi下月啟動前

經濟日報／ 編譯季晶晶
擁有「女股神」稱號的伍德上周減持特斯拉股票近5萬股，時機正值特斯拉無人自駕計程車服務6月上路之前。路透
擁有「女股神」稱號的伍德上周減持特斯拉股票近5萬股，時機正值特斯拉無人自駕計程車服務6月上路之前。路透

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）預定6月推出無人自駕計程車服務（Robotaxi），但擁有「女股神」稱號的伍德（Cathie Wood） 卻在上周減持特斯拉股票近5萬股。

根據公開交易紀錄，她的方舟投資管理公司（ARK）旗下方舟創新ETF（ARKK）上周二賣掉27,377股、上周三拋售15,817股、上周五再減持6,511股，總計套現約1,700萬美元。

此次減持時機正值特斯拉準備在奧斯汀推出自駕叫車服務，執行長馬斯克4月曾預告，6月要啟動全自動駕駛營運，但沒有透露具體日期。他上周在X平台發文表示，已於奧斯汀進行Model Y自駕測試，未發生任何事故。

馬斯克最近接受財經網站CNBC採訪時表示，第一周將投入約10輛Model Y自駕車，數個月後可能擴充至1,000輛，並採「地理圍欄」限制行駛區域，以確保安全。根據彭博資訊引述知情人士的報導，正式上線日可能為6月12日。

儘管減持，特斯拉仍是ARKK基金的最大持股（占比近13%）。方舟投資對特斯拉長期前景極度樂觀，預測2029年股價將達2,600美元。伍德4月曾表示看好特斯拉自駕業務的潛力，指叫車服務能降低消費者避免買車高昂的前期成本：「使用者可像搭乘Uber和Lyft一樣按次付費，但成本遠低於現有的人工駕駛模式。」

特斯拉股價在5月大漲23%後，6月的第一個交易日（周一）下跌1.3%，收黑在342.03美元。

馬斯克 計程車 特斯拉 ARK

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