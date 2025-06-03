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不滿市場准入不平等 歐盟同意限制陸企參與公共醫療器械採購

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據知情人士，歐盟已表決同意，將限制中國大陸醫療器械製造商參與歐盟公共採購市場。路透
根據知情人士，歐盟已表決同意，將限制中國大陸醫療器械製造商參與歐盟公共採購市場。路透

知情人士透露，歐盟同意限制中國大陸醫療器械製造商參與歐盟公共採購市場。

不願具名的知情人士表示，歐盟國家周一（2日）對該措施進行投票，將禁止陸企參與投標金額超過500萬歐元（570萬美元）的公共採購合約。

此舉是歐盟首次根據2022年立法的《國際採購工具》（IPI）採取行動，旨在促進對等的公共採購市場准入。歐盟正一邊設法應對美國總統川普掀起的關稅戰，一邊力圖平衡對華關係，上一限制可能在對華關係上開啟新的摩擦。

歐盟執委會發言人沒有立即回應置評請求。

歐盟於去年4月對中國大陸醫療器械採購啟動調查，並於今年1月認定中國存在歧視外企的行為。根據彭博先前報導，雙方磋商並未找出解決方案。

近年來，中國大陸在醫療技術領域更加重視本土和國家導向型採購，地方政府紛紛對多種醫療設備類別實施嚴格的國產品採購要求。

根據歐盟去年4月發布報告所引用數據，2019年，中國在此類商品上的貿易逆差是13億歐元（15億美元），而因上述政策，短短一年後，轉為順差52億歐元。歐盟強調，調查重點不在改變趨勢，而是要推動公平競爭。

歐盟長期聲稱，北京方面通過扭曲市場的措施和做法，推動「中國製造」政策，以求實現到2025年陸企在國內核心醫療設備零組件市場的占有率達到85%的目標。對較高端設備的目標為70%。

IPI授權歐盟執委會對尋求參與採購的企業實施多種限制措施，從對投標案扣分，到最嚴重可徹底禁止獲取採購合約。

高端 歐盟 北京 公平貿易

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