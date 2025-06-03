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原油、黃金和銅均走高 美國鋼鋁期貨隨川普關稅飆升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師表示上調鋼鋁關稅意味著川普推進對銅徵稅計畫的可能性上升。路透
分析師表示上調鋼鋁關稅意味著川普推進對銅徵稅計畫的可能性上升。路透

由於OPEC+周末決定的7月增產幅度低於市場預期，加上投資人對烏克蘭和伊朗局勢感到憂心，原油價格周一攀升；美中貿易緊張局勢以及俄烏和談沒有取得實質性進展，避險需求推動黃金價格大漲。川普上周宣布提高鋼鋁關稅也刺激鋁價上揚，倫銅期貨亦走高。以下是整理自彭博的商品行情：

油價上漲

西德州中級原油（WTI）期貨上漲2.8%，收在接近每桶63美元。OPEC及其盟友周六同意7月將日產量增加41.1萬桶。

WTI原油周一一度上漲5.1%，隨後跟隨整體金融市場回落，最後收在每桶62.52美元； 8月交割的布蘭特原油期貨上漲2.9%至每桶64.63美元。

其他一些因素也推動了油價上漲。烏克蘭打擊了位於俄羅斯腹地的空軍基地，而伊朗則對一份顯示其濃縮鈾庫存增加的報告提出批評。加拿大的山火也威脅到這個世界第四大產油國的生產*

避險需求推動金價大漲

由於美國和中國之間相互指責，俄烏局勢也因一連串猛烈襲擊令和平前景蒙上陰影，避險需求推動黃金價格周一躍升。

烏克蘭在周日對俄羅斯發動了一系列無人機打擊，而俄羅斯也對基輔發動了大規模無人機和飛彈襲擊，在周一早盤提振了黃金價格。

銀價也受到避險需求提振，創下10月以來最大漲幅。

美東時間下午4:25，黃金現貨上漲2.8%，報每英兩3381.75美元；白銀上漲5.4%，報34.7736美元。

基本金屬：美國鋁鋼期貨飆升 川普關稅翻倍

美國的鋁和鋼鐵期貨價格飆升，美國總統川普表示他本周將把對這些金屬徵收的進口關稅提高一倍。

周一紐約商品交易所 (Comex)與美國中西部地區鋁交貨價格掛鉤的期貨合約飆升54%，達到至少2013年以來的最高水平，預告美國製造業原物料成本將大幅增加，因為從本周三起，進口關稅將提升至50%。

目前美國中西部鋁價較倫敦基準合約溢價每磅58美分，約合每噸1,280美元。這表示美國買家購買這種金屬的成本可能比國際競爭對手高出約50%。

周一Comex鋼期貨一度上漲超過8%，之後漲幅收窄；儘管這兩種合約的流動性都相對較差，但其走勢表明關稅帶來的商業負擔將主要落在美國鋁市。摩根士丹利表示，美國超過80%的鋁依賴進口，不到20%的鋼來自海外。

截至倫敦時間下午5:50，倫敦金屬交易所(LME)基準鋁合約上漲0.9%報每噸2,466美元。

LME銅價上漲1.2%，Comex銅價則上漲接近4%，分析師表示上調鋼鋁關稅意味著川普推進對銅徵稅計畫的可能性上升。

黃金 金價 避險 美國 油價 川普

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