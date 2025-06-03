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美元空頭回歸 美製造業景氣萎縮推動日圓走高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國ISM數據公布後，日圓一度勁升1%至142.54的高峰。路透
美國ISM數據公布後，日圓一度勁升1%至142.54的高峰。路透

美元周一全面下跌，受貿易緊張局勢升溫和美國製造業景氣萎縮影響，日圓一度上漲1%，隨後縮減漲幅。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.6%至98.706。日圓兌美元升值0.9%至 142.71。

ISM製造業指數5月較上月下降0.2點，至48.5；ISM進口指標大幅下滑至39.9。美國ISM數據公布後，日圓一度勁升1%至142.54的高峰。

歐元兌美元升值0.9%至盤中高點1.1450，為4月22日以來的最高價位。

澳幣兌美元升值0.9%至0.6489；紐西蘭元兌美元上漲1.1%至0.6031。

倫敦網路經紀商Pepperstone市場分析師Michael Brown指出，美元面臨的拋售壓力是廣泛的，「每當我們看到關稅擔憂捲土重來，每個人都會開始再次湧入'拋售美國'的交易中」。

摩根士丹利策略師周日在一份報告中說：「我們預計美元將在未來 12 個月內繼續走弱，這是由於美國利率和經濟成長逐步向其他國家趨同」。

製造業 美元 日圓

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