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美禁令反助陸？輝達首席科學家：AI人才都為華為寫程式

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
輝達（NVIDIA）首席科學家戴利（Bill Dally）2日由美國華府智庫「特別競爭研究計畫」 （Special Competitive Studies Project）舉辦的第二屆AI EXPO展。記者陳熙文／攝影
輝達（NVIDIA）首席科學家戴利（Bill Dally）2日由美國華府智庫「特別競爭研究計畫」 （Special Competitive Studies Project）舉辦的第二屆AI EXPO展。記者陳熙文／攝影

輝達（NVIDIA）首席科學家戴利（Bill Dally）2日表示，美國對中國實施的人工智慧（AI）的出口管制禁令，反倒讓中國獲得很大的發展空間，過去替輝達在撰寫程式的中國AI研究人員，現在都在幫華為寫程式。

戴利2日出席由美國華府智庫「特別競爭研究計畫」 （Special Competitive Studies Project）舉辦的第二屆AI EXPO展。

戴利表示，當前AI產業除了企業之間的競爭，還有國際上的競爭，並特別指出，美國對中國實施出口管制禁令，禁止出口高階技術及晶片到中國，包括輝達生產製造的H20晶片，反倒讓中國獲得很大的發展空間，搶占AI研究的高端人才。

據報導，中國大陸在2019年約有全球三分之一的AI高端研究人員，而這個數字到了今天已經幾乎成長到全球的一半。

戴利指出，雖然中國占全球AI硬體的占比不比美國，但已掌握住AI人才，指過去這些中國AI研究人員都在為輝達寫程式；戴利認為，若不是美國的管制，不會迫使華為成長，現在那些研究人員都在為華為寫軟體。

戴利表示，華為的AI技術發展雖然仍不比輝達，但已經提供相當可靠的解決方案；由於美國的管制禁令讓華為在中國失去競爭對手，讓他們快速成長。

此外，AIToday也報導指出，中國用國家之力發展AI，分別成立北京智源人工智能研究院和北京通用智能研究院，但美國尚未擁有正式、大規模的人工智慧官方研究計畫。

戴利指出，未來AI學習能否大幅度地跳躍性成長，必須軟硬體並重，並指出，輝達在過去十年來大幅改善AI學習的能源效率，其中只有一小部分是來自於半導體科技的發展，大部分都來自於硬體設計的優化；戴利認為，硬體設計的優化仍會是未來AI成長的主因。

戴利也指出，AI目前最常出現的不當使用就是造假的媒體內容；戴利認為，與其不斷改進分辨真偽的技術，不如為原來的素材照片和影片做上記號，以確保可信度。

輝達 華為 美國 半導體 北京

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