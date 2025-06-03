大型科技股助美股6月首日上漲 市場對貿易談判仍表樂觀

大型科技股上漲，推動美國股市周一的6月首日交易走高。美國總統川普發出將進口鋼鋁關稅增加一倍的最新威脅，但投資人對美國和貿易夥伴之間的貿易談判仍抱持樂觀態度。

道瓊工業指數上漲35.41點，漲幅0.1%，至42,305.48點；標普500指數上漲24.25點，漲幅0.4%，至5,935.94點；那斯達克綜合指數上漲128.85點，漲幅0.7%，至19,242.61點。

受Meta Platforms股價上漲3.6%和輝達（NVIDIA）攀升1.7%的提振，科技股集中的那斯達克綜合指數漲勢較強。費城半導體指數上漲1.6%，超微（AMD）漲3.9%，台積電ADR漲0.8%。

美國公債殖利率上揚，投資人密切關注國會審議的財政法案可能帶來的赤字影響。據Tradeweb的數據，美國10年期公債殖利率報4.461%，高於周五的4.418%。

在烏克蘭對俄羅斯空軍基地發動出乎意外的無人機襲擊後，能源公司股價和油價雙雙上漲。投資人認為，這次襲擊可能損害達成和平協議的可能性，而除非有和平協議，否則西方國家不會放鬆針對俄羅斯能源的制裁。

華爾街密切關注貿易戰的最新進展，根據美國海關和邊境保護局發布的通知，美國將部分中國商品的301關稅豁免期延長至8月31日。白宮稱，川普和習近平本周「可能」會通話。

據路透看到發給談判夥伴的一封信函草稿，川普政府希望各國在周三之前拿出貿易談判的最佳方案，目前美國官員試圖在自行設定的五周暫緩期結束前加快與多個貿易夥伴的談判。

UBS Global Wealth Management的Ulrike Hoffmann-Burchardi表示，「隨著投資人消化最新的關稅消息和即將發布的美國經濟數據，我們預計市場波動仍將持續。財政疑慮依然存在，地緣政治緊張局勢正在升溫。」

Harris Financial Group執行合夥人Jamie Cox說：「市場認為，最新一輪關稅威脅以及針對中國、歐盟和鋼鐵的激烈言辭旨在推動談判走向終點。」

汽車業股價下跌，川普上周表示，針對進口鋼鋁的關稅將從目前的25%提高到50%，並從周三起生效。福特汽車和通用汽車（General Motors）均下跌3.9%。美國鋼鐵和鋁業股則飆漲，其中Cleveland-Cliffs大漲 23%。其他鋼鐵公司也上漲，包括Nucor和Steel Dynamics。

特斯拉下跌1.1%，該公司公布葡萄牙、丹麥和瑞典的單月銷售下降。

美國供應管理協會（ISM）的調查顯示，5月美國製造業連續第三個月萎縮，在關稅的影響下，供應商需要更長時間交付投入品，這可能預示著一些商品即將出現短缺。

達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根表示，在勞動力市場穩定、通膨略高於目標且前景不明朗的情況下，聯準會（Fed）正密切關注一系列數據，藉此判斷可能需要採取何種應對措施，以及何時行動。

根據倫敦證交所集團（LSEG）彙編的數據，市場目前認為Fed到今年底至少會有兩次降息，每次 25 個基點。