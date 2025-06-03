亞洲5月製造業PMI全萎縮 美處於擴張期 歐英觸底止穩

在中國大陸需求疲軟以及美國關稅影響之下，亞洲5月製造業採購經理人指數（PMI）仍陷萎縮，台灣製造業PMI仍低於景氣榮枯線，連三月萎縮，日、韓也都仍呈萎縮；而美國5月製造業PMI低於初估值，歐洲、英國雖仍處萎縮，但已觸底止穩。

受美國總統川普關稅政策影響，加上大陸需求疲軟，企業受到沉重打擊，區域前景如今仍是黯淡。

根據2日公布最新資料，美國5月製造業PMI終值52，稍低於初估值52.3，是連續第五個月處於景氣擴張期。歐元區上月製造業PMI升至49.4，符合初估值，連三月上揚並攀抵33個月高點。

圖／經濟日報提供

英國PMI從4月的45.4升抵46.4，優於初估的45.1，且站上三個月高點。儘管也仍處萎縮階段，但彭博指出，這代表英國製造業已來到轉捩點，走出川普關稅引發的最糟困境，主要是拜英美上個月達成的貿易協議所賜。

歐元區當中以希臘表現最強，PMI為53.2，德國以48.3位列歐元區最疲弱經濟體，但亦見回升；法國為49.8，離景氣擴張不遠，也是28個月高點。

然而亞洲情況卻不容樂觀。標普全球公布台灣5月製造業PMI為48.6，雖較上月的47.8走高，但連三個月萎縮。其他亞洲國家狀況也很類似；日本5月製造業PMI為49.4，較4月略有上升，但仍低於50.0的景氣榮枯線，已連續11個月處於萎縮；南韓PMI略升至47.7，但也連四個月低於50，主要是川普對進口汽車加徵關稅，使兩出口國前景蒙上陰影。

越南、印尼PMI也都還是在景氣榮枯分水嶺50之下。

上周公布的官方調查顯示，中國大陸製造業景氣5月再度萎縮，已連兩個月處於景氣萎縮區間。

亞洲國家目前和美國貿易談判進展緩慢，分析師表示，不確定性可能會讓企業無法增加生產或支出。

第一生命研究所首席新興市場經濟學家西濱徹說：「亞洲面臨高額對等關稅的情況下，製造業景氣短期內很難回升。」他說：「由於內需疲弱，中國大陸正以廉價出口充斥亞洲，這也對亞洲經濟造成通縮壓力。」