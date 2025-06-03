地緣政治緊張 助漲油價

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

雖然石油輸出國組織與盟國（OPEC+）日前決議維持石油增產，但幅度並未如市場預期的那麼大，加上地緣政治憂慮升溫，導致國際油價2日大漲。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油期貨2日盤中回升3%至每桶65.1美元，西德州原油期貨也躍漲4.3%，至每桶63美元左右。

油價在周一之所以大漲，可能也受到一個因素的推動：有些投資人在OPEC+開會前押注油價走跌，如今他們將這些做空的部位平倉。會議召開前，布蘭特原油的投機性空頭部位已達到去年10月以來最高。

另外幾個有利油價上漲的因素為，烏克蘭對俄羅斯空軍基地發動攻勢，伊朗則批評IAEA報告稱其正增加濃縮鈾庫存的指控，降低這個受制裁的OPEC+成員國增加石油供應的機會。全球第四大產油國加拿大的野火情勢，也威脅石油產量。

不過，摩根士丹利和高盛集團都預期，OPEC+將繼續增產。其中，大摩預期還會延續三個月。這些行動預料將壓低原油價格。

油價 俄羅斯 OPEC

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