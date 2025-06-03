Fed理事：下半年可能降息
聯準會（Fed）理事沃勒表示，關稅只會一時拉抬通膨，尤其在關稅本身有所放鬆的情況下，今年下半年仍有可能降息。
沃勒2日在首爾一場會議上演說中表示，新的貿易壁壘短期內可能會推高物價。但他認為，這波通膨或許不會像2020年代初期那樣持續不退，原因在於勞動市場緊俏和政府刺激措施已無法像過去那樣推動經濟。
如此一來，沃勒認為Fed有可能在今年降息，並非因為經濟疲弱，而是因為通膨已得到控制。
沃勒表示，關稅會在「未來幾個月」推升通膨，但只要通膨預期保持穩定，他支持在決策時不必理會短期內物價上漲的狀況。
沃勒預計關稅對通膨的影響是暫時的。他也預料這些關稅會導致失業率上升，且會「可能會持續一段時間」。儘管如此，他表示，在較小關稅的情境下，只會出現小幅裁員。沃勒表示，從貿易談判的進展來看，他的基本情境處於這兩種情境之間。他現在估計貨品進口的加權關稅為15%。
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