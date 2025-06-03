美財長貝森特：美債絕不會違約 不認同小摩CEO戴蒙對債市警告

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合報導
美國財政部長貝森特表示，在提高聯邦舉債上限的期限逼近之際，美國「絕不會違約」。美聯社
美國財政部長貝森特表示，在提高聯邦舉債上限的期限逼近之際，美國「絕不會違約」。美聯社

美國財政部長貝森特表示，在提高聯邦舉債上限的期限逼近之際，美國「絕不會違約」。

貝森特1日接受CBS節目《面對全國》訪問時說，「那絕不會發生。我們正接近警戒線，但絕不會撞上那道牆」。

美國共和黨國會領袖已將提高舉債上限附加在總統川普的「大又美」減稅與支出法案，這使得避免違約的行動將取決於國會對這項法案的複雜協商情勢。這項法案已在眾院過關，目前已送交參院，參院本周將開始審議這套法案。

圖／經濟日報提供
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貝森特拒絕透露所謂的「X日」，也就是財政部耗盡現金與特殊會計手段、無法在不違反債務上限情況下履行聯邦義務的時間點。

貝森特說：「我們不會公布『X日』，因為我們會利用這點來推動法案。」他在上個月曾告訴國會議員，如果不能在8月前提高或暫停舉債上限，美國很可能會耗光舉債權限。

華爾街分析師與私人預測機構則認為，最後期限可能落在8月底至10月中。

針對摩根大通執行長戴蒙稍早提出債券市場可能出現「裂痕」的警告，貝森特表達不認同。他說：「我認識戴蒙很久了，他整個職涯都在做出像這樣的預測。幸運的是，這些預測從來沒有成真。這正是他是一位優秀銀行家的原因，他會試圖觀察即將來臨的局面。」

戴蒙日前對川普政府經濟政策引發美國債市危機的風險表示關切。他接受福斯財經新聞網訪問時說：「這是件大事，是個真正的問題。債市將有一段艱難時期。我不知道是六個月還是六年。」

戴蒙警告，一旦投資人意識到債務不斷上升帶來的影響，利率將會飆升，市場也會受到擾亂，對全球最大經濟體美國而言，這將是危險的狀況，「人們會用行動做出選擇」。他說，投資人將關注這個國家的狀況，包括法治、通膨率和央行政策。如果人們認為美元不再具吸引力，美國的債務融資成本就會變得更高。

在美國赤字問題未解、引發債市疑慮之際，市場動向顯示，投資人正和股神巴菲特一樣，把投入債市的資金布局於短債，避開長債。

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