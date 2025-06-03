印度降電動車進口關稅

印度為吸引全球電動車廠在印度生產，研擬降低電動車進口關稅，彭博資訊引述知情人士報導，這項計畫即將開放申請。

根據這項於去年3月公布的政策，若車廠在三年內投資至少415億盧比（約5億美元），每年最多可進口8,000輛、售價自3.5萬美元起跳的電動車，並適用關稅降至15%的優惠。知情人士指出，當局最快將於6月開放申請程序，期限至明年3月15日止。

印度這個亞洲第三大經濟體，正試圖吸引馬斯克率領的特斯拉等電動車大廠。這些車廠已試圖在印度銷售電動車，但長期抨擊印度的高關稅制度。在全球電動車需求轉弱之際，印度仍是電動車的銷售熱點。若新德里當局的新政策成功吸引電動車巨頭，可能加劇印度當地的市場競爭。知情人士說，儘管相關政策大致延續去年的方向，不過總理莫迪政府希望排除玩票性質的業者，因此收緊特定條件。

印度政府提高業者的財務門檻，要求任何通過審核者，在第四年時營收不得低於500億盧比，第五年則需達750億盧比，並將對未達標者的營收差額，開罰3%的罰款。

但印度重工業部長庫馬拉史瓦米表示，特斯拉沒有意願在印度生產電動車，可能不會參與當局這項電動車製造方案，但希望能在當地設置經銷商與零售窗口。