日訂新規 防勞工中暑

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

日本當局祭出更嚴苛的規範，要求雇主採取足夠充分的預防措施，保護勞工免於極端高溫危害，否則將面臨罰款。新規1日生效，是全球罕見的國家級職場高溫安全政策。

根據厚生勞動省數據，去年日本有30起因高溫導致的職場死亡案例，還有大約1,200件熱傷害案，多數受害者從事建築或製造業。

日本政府發聲明說，去年夏季創下史上最熱7月紀錄後，當局隨即著手強化防護措施。若企業未落實相關規定，最高50萬日圓罰款。

中暑是體溫急遽升高，恐危及生命，若未及時治療，可能導致器官嚴重損傷。世界衛生組織去年的報告顯示，2000至2019年間，全球每年近50萬人死於高溫相關原因。除公共衛生衝擊外，高溫更影響勞動生產力，熱浪造成的經濟損失引發各界憂心。

日本新法明定雇主建立機制，即時發現並協助中暑症狀勞工。政策鼓勵企業實施職場夥伴互助制度、分發可穿戴式監測裝置，並提供緊急送醫的交通服務。

高溫 職場 日本

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