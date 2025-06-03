Meta擬開放AI製作廣告 押注自動化是未來趨勢

知情人士表示，臉書母公司Meta目標在明年底前讓企業能從頭到尾使用人工智慧（AI）製作廣告，和決定廣告的目標客群，押注自動化將會是廣告業的未來。

道瓊社報導，Meta的廣告平台已會提供一些AI工具給企業，讓企業能為現有廣告針對臉書和Instagram（IG）用戶生成不同版本。但該公司現在目標是要協助企業從構思開始創作廣告。

知情人士表示，使用這套Meta正在開發的廣告工具，企業將能在預算目標內為產品呈現出想推廣的形象，AI將會協助打造整個廣告，包括圖像、影像和文字。系統也會幫忙決定哪些臉書和IG用戶的目標客群，並根據預算提供建議。

此外，Meta也計劃讓廣告商能使用AI來打造個人化廣告，如此一來用戶將會基於地理位置等因素，在不同環境下看到同個廣告的不同版本。

AI生成廣告是Meta執行長祖克柏對公司未來進化方向的宏偉遠景之一。廣告占Meta業務的極大部分，去年帶進逾97%的整體營收，並提供該公司在AI晶片、資料中心和訓練AI模型的數十億美元投資資金。

日益純熟的AI工具，正開始讓企業能不必多花錢和雇用製作團隊，就能製作完整的圖像和影像廣告。Google上月推出的新版影像生成工具Veo，讓使用者能透過文字指令生成短影片。

AI生成廣告對中小企業而言可能是一大福音，這些企業是Meta最多數的廣告商，但通常缺乏預算製作廣告。但一些大品牌擔心，鑒於Meta在廣告業的重要性，這將提供Meta對它們廣告更大的控制權，也擔心AI生成的廣告會都長得不一樣，或感覺不像人造廣告。

雖然大多數科技公司都對AI生成廣告寄予厚望，但一些品牌表示，目前整個產業使用的技術經常產出失真或無法使用的圖像。改善這些產出品質需要大量時間和資源。