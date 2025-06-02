像「人類VVIX指數」！策略師解讀川普交易藝術 打出美股交易區間

野村策略師麥克艾里葛特（Charlie McElligott）在電子郵件中寫道，大家都知道川普「交易的藝術」，過去一個月來「TACO」交易（川普終會退縮）也廣為人知，這些因素加總形成川普區間。

他認為，川普關稅發言讓市場陷入區間盤整，美股想攀高，卻一再被他在社群平台Truth Social的發言所擊落

他說，投資人逐漸接受川普區間交易的反射行為，標普500指數上周末距離2月的歷史高點，僅差幾個百分點，來到區間交易的上緣。

這段話意思交易者知道，川普強硬的貿易談話使美股下跌時，接著他會發表安撫性言論，提振市場。但隨後又會信心大振，發言轉趨強悍，促使投資人出售買權避免下跌風險。麥克艾里葛特說，標普500逼近6,000點大關時，會有這種情況。

他形容川普有如「人類VVIX指數」，VVIX衡量有美股恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）的波動。川普放狠話時，為回應波動率擴大，美元資產不穩定下挫，這會觸發川普賣權，讓市場「從懸崖反彈」。這種情況一再反覆發生。

該如何從這種區間震盪中獲利呢？麥克艾里葛特指出，川普強勢的關稅言論，導致股市走低後，若在此後五天敲進標普500期貨，並在川普撤回先前發言，帶動股價上揚後五天，出售標普500期貨，可望取得12%的報酬。