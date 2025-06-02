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不是挖角？台積電20年資深主管 跨足英特爾、NXP後赴三星任職

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
外媒報導，三星迎來前台積電主管Margaret Han，負責美國代工業務。路透
外媒報導，三星迎來前台積電主管Margaret Han，負責美國代工業務。路透

根據外媒報導，三星迎來前台積電（2330）主管Margaret Han，負責美國代工業務。前述消息看似挖角，不過其實Margaret Han在2021年中就已離開台積電，在陸續於英特爾及NXP任職後，今年3月才到三星任職。

根據Margaret Han的LinkedIn資料顯示，她擁有多年半導體業經驗，從2000年1月至2021年6月期間任職於台積電，負責行銷發展與業務管理，離職之後即赴英特爾任職，直到2022年7月又轉戰NXP。

Margaret Han於今年2月從NXP離職，3月轉戰三星，出任執行副總裁，也是美國代工業務的主管。

美國 台積電 三星

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