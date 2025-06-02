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美中互控違反貿易停火協定 道瓊早盤跌156點、台積電ADR小漲

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美中互控違反貿易停火協定，道指2日早盤下跌。路透
美中互控違反貿易停火協定，道指2日早盤下跌。路透

隨著美中互控違反貿易停火協定，全球貿易緊張情勢再度升溫，美股三大指數2日早盤漲跌互見。

道瓊工業指數早盤跌約156點或0.3%、標普500指數跌0.1%、那斯達克指數由黑翻紅漲0.2%、費城半導體指數漲0.7%、台積電ADR漲0.8%，輝達大漲1.4%。

美國指控中國大陸違反臨時貿易協議，中方則反駁是華府未能履行承諾，顯示美中的貿易談判情勢正在惡化。

白宮國家經濟委員會主席哈塞特1日則表示，美國總統川普與中國國家主席習近平最快本周通話。

與此同時，美國與歐盟之間的摩擦也加劇，川普宣布將鋼鐵關稅翻倍至50%，引發歐盟不滿。歐盟警告此舉將「破壞」談判進程，並透過發言人表示：「這項決定進一步加深全球經濟的不確定性，也讓大西洋兩岸的消費者與企業面臨更高成本。」

摩根士丹利執行董事托米則質疑5月的股市動能能否延續，他說：「美股可能維持區間波動格局，令人擔憂的是，雖然我認為有關『解放日』最壞情況已排除，但市場眼下可能正反映出最樂觀的情境。」

道瓊指數 美股 台積電

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