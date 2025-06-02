快訊

富爸爸作者籲買白銀：別說我沒警告 「股債房」史上最大崩盤將至

王文洋包養學生妹！小40歲「沒有性經驗」驚人內幕曝光

否認搭公務車喬事！蔡清祥澄清都在立院 黃國昌將偕同檢舉人提交事證

富爸爸作者籲買白銀：別說我沒警告 「股債房」史上最大崩盤將至

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎說，史上最大股市崩盤將至，建議買進白銀等資產。取材自X @FT__Trading
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎說，史上最大股市崩盤將至，建議買進白銀等資產。取材自X @FT__Trading

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎2日在X發文示警，他在另一本著作「經濟大預言：清崎與富爸爸的對話」所提到的史上最大崩盤即將降臨，別說他沒出言提醒。

他擔憂，崩盤的時間點就是現在，並將持續到今年夏季。

他說，不幸的是，數百萬人、尤其是他這一代的嬰兒潮，將在股市和債市崩盤時一無所有。

但好消息是，具備前瞻性的數百萬人可能變得非常富有。他說，今夏隨著股票、債券和房地產市場崩盤，將有數十億美元資金湧入黃金、白銀和比特幣。

他認為，目前最超值的資產是白銀。在2025年，白銀有望上漲三倍。更棒的是，白銀的價格仍比歷史高點低了60%，而黃金和比特幣則處於或接近歷史高點。

他說，明天他會去當地的金銀交易商，把虛無的資產換成貨價價實的白銀，而非ETF。

他表示，白銀價格大約是每英兩35美元，這意味著世界上幾乎每個人，都有機會變得更富有，而其他數百萬人愈來愈窮。

他呼籲眾人應該把握當前的致富良機。

資產 債市

延伸閱讀

布局劃時代黃金機會！中信 ETF 00983A開募 順應 AI 浪潮搶攻未來商機

準新娘想在好市多買金飾 過來人兩極評論曝1點很重要

把黃金當資源回收？ 竹北清潔隊分類撿到黃金 籲失主認領

台中黃金花雨即將登場！絕美「阿勃勒景點」花況預熱中

相關新聞

富爸爸作者籲買白銀：別說我沒警告 「股債房」史上最大崩盤將至

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎2日在X發文示警，他在另一本著作「經濟大預言：清崎與富爸爸的對話」所提到的史上最大...

這個國家也搶當「矽島」！傳將提供高額補貼 吸引台積電設廠

愛爾蘭政府日前發表旨在提升該國在全球半導體業地位的新戰略，搶當下一個「矽島」，並傳可能提供價值數十億歐元的補助，以吸引台...

民眾也能賣個資賺錢！巴西全球首推公民數據變現機制

巴西正在測試一項數位錢包計畫，允許用戶將自身數據變現。一旦這項聯邦法案獲得通過，數據將被視為公民的商業資產，這將是全球首...

IATA：航空業「逆風」 下修2025年客運量、獲利預測

國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）今天以全球...

滿分國家剩7個 勞權報告：全球勞工權利如自由落體迅速惡化

全球最大工會組織國際工會聯盟今天表示，世界各地工人的權利正有如「自由落體」，阻撓集體談判和攻擊工會代表的企圖普遍可見

2026國際航協年會 巴西里約熱內盧6月登場

國際航空運輸協會（IATA）宣布，第82屆國際航空運輸協會年會（AGM）將於明(2026)年6月在巴西里約熱內盧舉行，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。