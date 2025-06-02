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IATA：航空業「逆風」 下修2025年客運量、獲利預測

中央社／ 新德里2日綜合外電報導
航空業示意圖。圖／AI生成
航空業示意圖。圖／AI生成

國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）今天以全球經濟面臨「逆風」為由，下修航空業2025年的客運量和獲利預測。

法新社報導，國際航空運輸協會估計，今年的航空旅行次數將少於50億次，低於此前預測的52.2億次。

國際航空運輸協會理事長華爾希（Willie Walsh）在印度新德里舉行的年度大會上表示：「2025年上半年對全球市場帶來了巨大的不確定性。」

但他說：「考慮到各種不利因素，這一強勁的結果顯示了航空公司透過努力所強化的韌性。」

國際航空運輸協會表示，今年航空公司累計獲利將達 360億美元，比預期少6億美元。

商業飛航營收預計仍將低於去年12月預測的1兆美元，國際航空運輸協會目前預測的營收為9790億美元。

華爾希在向國際航空運輸協會代表們講話時呼籲，應讓航空業免受加徵關稅的影響。他並未提到在4月初發動貿易戰的美國總統川普的名字。

航空公司 川普

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