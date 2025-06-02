投資人憂關稅衝擊經濟 日股收跌1.30%
日本東京股市今天收黑，主要原因是投資人不理會美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通貨膨脹指標降溫程度超乎預期，而是重新聚焦關稅恐衝擊經濟的疑慮。
美國商務部5月30日公布，4月個人消費支出物價指數（PCE）年增幅度為2.1%，略低於道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和「華爾街日報」（The WallStreet Journal）訪調經濟學家預估中位數2.2%。PCE是聯準會偏好的通膨指標。
日股基準日經指數收盤挫跌494.43點或1.30%，來到37470.67點。
東證股價指數收盤下跌24.28點，或0.87%，來到2777.29點。
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