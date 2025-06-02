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2026國際航協年會 巴西里約熱內盧6月登場

聯合報／ 記者甘芝萁／印度新德里即時報導

國際航空運輸協會（IATA）宣布，第82屆國際航空運輸協會年會（AGM）將於明(2026)年6月在巴西里約熱內盧舉行，由LATAM航空集團主辦。

國際航協理事長威利·沃爾什(Willie Walsh)表示，很高興接受拉美航空的邀請，在里約熱內盧舉辦國際航協第82屆年度大會。上一次國際航協年度大會在南美洲舉行是在1999年，也是在里約。這將是一個絕佳的機會，讓我們回顧過去20年的發展變化，這些變化見證了航空互聯互通的不斷加強，並成功地支持世界杯和奧運會等重大世界賽事。

LATAM航空集團執行長Roberto Alvo表示，LATAM很榮幸能夠在2026年於巴西舉辦國際航空運輸協會（IATA）年度大會，巴西是集團連接南美與世界的主要市場。除了促成行業領袖的成功聚會外，還期待展示巴西乃至整個南美航空業的貢獻和巨大潛力。相信里約熱內盧會以無與倫比的熱情好客迎接來全球的旅客。

拉美航空集團透過覆蓋27個國家、153個目的地，連接南美洲及其他地區的人們和文化。 2024年，LATAM航空運送乘客量達到創紀錄的8200萬人次。

在里約熱內盧舉辦國際航空運輸協會年度大會體現了巴西豐富的航空歷史，可以追溯到被譽為航空之父之一的阿爾貝托·桑托斯·杜蒙特的開創性努力。他於1906年進行的歷史性飛行是動力飛行發展的一個重要里程碑，不僅在拉丁美洲，而且在整個全球都是如此。

過去國際航空協會年會曾在巴西彼得羅波利斯（1947 年）和里約熱內盧（1999 年）舉行。

里約 成功 巴西

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