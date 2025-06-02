歐盟消費者保護過度？IATA：航空公司支出成本每年高達50億歐元

第81屆國際航空運輸協會年會（IATA AGM）年會和世界航空運輸高峰會（WATS），本月1日到3日在印度新德里舉行。國際航協理事長威利·沃爾什(Willie Walsh)表示，歐盟針對消費者保護的機制已氾濫，航空公司面對航班遭到各種不同問題遭到延誤、取消時，必須負起旅客損失賠償，支出成本每年高達50億歐元。他呼籲美、加的新政府可以提示適當的消費者保護法規。

疫情後全球航空業急速反彈，各國政府積極解決基礎設施建設等問題，確保未來有適當的、具成本效益的基礎設施來因應快速成長的航空場，但威利·沃爾什(Willie Walsh)今在IATA年會中不客氣地表示，歐洲是個例外，雖然歐盟宣稱會提高航空運輸基礎設施來符合當今市場需求並對未來做好準備，可目前看到的是空談多於實際行動。他表示，在數十年前推動的歐洲單一天空空中交通管理研究計畫(SESAR)，目的是希望解決在歐洲範圍內的空域擁擠和延誤，滿足未來空域容量和安全需求，可卻有少數國家以犧牲旅客權益來安撫航管，更甚者向荷蘭政府，高舉降低噪音旗幟壓縮航空公司產能，而今年夏天可能又會再度發生同樣的困境。

倫敦希斯洛機場更是如此。威利·沃爾什(Willie Walsh)說，這座機場不受限制收取多項費用，但效能卻未有任何改善，因此一直都是IATA關注的名單，我們只能期待「重塑希思洛機場」計畫是個好消息。

威利·沃爾什(Willie Walsh)強調，必須注意不良的監管可能會損害其價值與人們的負擔能力，身為航空公司企業領導者，會比監管機構重視此點，因為監管者不是拿自己的錢來玩，政治成功和解決問題間差異很大，又以歐盟的狀況更為明顯，這個地區的法規對於消費者保護的氾濫已到極致，當電力、資訊系統或空中航管等問題導致航空旅行被迫中斷時，航空公司都必須替旅客負擔損失的費用，而這麼多年來，歐洲地區航班延誤或取消的情況並未減少，也沒有看到任何解決問題的作用，可航空公司每年必須為這些誤失支付50億歐元的成本。

他遺憾表示，美國、加拿大和其他國家的政府正將比照歐盟作法，將消費者權益保障納入其乘客權利法規中，不過至少澳洲已經在抵制這些不適當作法，讓航空旅客的保護可受到適當的費者保護，IATA也期盼美國、加拿大的新政府能得出類似澳洲政府的結論。至於歐洲部分，他說，除非各國交通部長在本周稍後的會議上表現出解決歐洲競爭力危機的嚴肅性，否則將得到另一份骯髒的政治協議，可預見布魯塞爾的政治和官僚們會對此歡呼雀躍，但卻不會採取任何措施來減少航班延誤或降低飛行成本。