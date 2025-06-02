川普貿易戰衝擊 歐洲央行料將連續第7度降息
由於美國總統川普多變的貿易政策為低迷的歐元區增添阻力，歐洲中央銀行（European Central Bank）本週預計將連續第7次下調利率。
法新社報導，甚至在川普對全球發動斷斷續續的關稅攻勢之前，隨著通貨膨脹放緩，歐洲央行一直在降低借貸成本。
由於較高的利率對企業和家庭帶來壓力，各界對歐元區20國經濟表現疲軟的擔憂日益蓋過了對通膨的關注。
川普的關稅措施加劇了緊迫感。歐洲因與美國的貿易順差龐大而成為川普攻擊目標，引發人們對歐洲大陸出口商可能遭受重創的擔憂。
匯豐銀行（HSBC）預測歐洲央行管理委員會5日開會時將降息，並表示歐元區「近期前景因美國最近宣布的關稅措施及相關不確定性而惡化」。
分析師預計，歐洲央行將再次下調0.25個百分點，使這家總部位於法蘭克福的機構基準存款利率降至2%。
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