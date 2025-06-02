FT：MSC集團和貝萊德就巴拿馬在內港口交易和中方協商

英國金融時報引述知情人士報導，貝萊德和海運公司MSC集團的代表最近幾周和中國國家市場監管總局面對面協商，希望就收購長江和記實業旗下巴拿馬港口在內的交易案能得到中方批准。

知情人士向金融時報報導透露，MSC和貝萊德仍在和長和就最終交易結構討論可能的調整，希望能夠滿足美中官方的要求。

長和3月宣布，將把旗下43個大陸以外港口，賣給由港口營運商Terminal Investment Limited（TiL）和貝萊德旗下基礎建設子公司 GIP為首的財團，MSC是TiL財團的控股股東，其中GIP將買下兩個巴拿馬港口的控股權。這兩個港口自從美國總統川普指責中國大陸「控制巴拿馬運河」後，成了爭議焦點。

此後，北京表態反對這筆交易，揚言以競爭疑慮為由展開調查。長和據了解轉而尋找「備案」，且不排除考量出售其餘10個在大中華地區部分或全部港口。此案會和現有提議的交易分開處理。熟悉內情人士透露，這一選項仍處於初步階段。

另一個選項是引入其他投資人，市場盛傳大陸國營企業中遠海運集團（Cosco）或由廸拜環球港務集團（DP World）是可能的合作夥伴或替代者。