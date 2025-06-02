大摩估OPEC+未來三個月還會再增產 高盛預期8月增產後暫停

摩根士丹利和高盛集團都預期，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）將繼續增產，其中，大摩預期還會延續三個月，高盛則預期8月還會再次增產。這些行動預料將壓低原油價格。

在OPEC+中，自2023年11月起自願減產的八個成員國已於上周六（5月31日）宣布連續第四次縮減減產規模，將7月供應目標提高每日41.1萬桶，符合5月、6月的增幅。摩根士丹利分析師在6月2日報告中表示，這代表著每日220萬桶的減產規模，將在10月之前完全解除，恢復正常產量。

大摩分析師指出：「從最新的宣布來看，幾乎沒有跡象顯示生產配額增加的步調正在減緩。」「配額提高可能為沙烏地阿拉伯增產創造空間，而且科威特和阿爾及利亞也會在一定程度上受益。然而，我們不認為配額增加能讓八國中的其他國家能夠等量增產。」

大摩預期，OPEC+接下來三個月，每個月將增產每日41.1萬桶。相較下，高盛預期只會再增產一個月，也就是在8月增產，從9月起將維持供應配額穩定，原因是OPEC+以外國家產油量將增加，且全球經濟成長在第3季將放緩。儘管如此，兩家銀行都維持油價預測，並認為今年稍晚可能供應過剩。

大摩預期，布蘭特原油期貨價格今年下半年均價將為每桶57.50美元，2026年上半年則為55美元；高盛則預期年底前原油均價為每桶60美元，2026 年為56美元。

布蘭特原油8月期貨2日盤中大漲2.3%至每桶64.22美元；西德州中級原油7月期貨漲2.7%至每桶62.44美元。儘管OPEC+繼續增產，但市場評估美國議員準備對俄羅斯能源事業加強制裁的展望。

高盛分析師表示：「現貨原油市場基本面相對吃緊、全球經濟活動數據表現超出預期，以及夏季需求的季節性支撐，這些因素都有利於帶來支撐。」「預期中的需求放緩可能不足以在7月6日決定8月產量時使 OPEC+停止增產。」

這些增產行動代表OPEC+從先前透過減產來支撐油價的策略出現重大轉變。高盛表示，此決定也可能反映出 OPEC+正在朝向產能正常化邁進，以鞏固內部團結，並對美國頁岩油生產商施加壓力。

大摩認為，油價短期內可能走強，因為煉油廠在維修季結束後對原油的季節性需求增加，且健康的煉油利潤率也刺激了加工活動。然而，分析師也表示，這股強勢可能會在年底前消退，因為美國關稅措施的影響將變得更加明顯，且非OPEC國家的供應也將加快。