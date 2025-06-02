快訊

端午後補跌 台股終場下挫344點、台積電跌21元

「沒降息」00919預估配息維持新高0.72元 16號為最後買進日

銘傳大學旁中山北路公車撞路樹釀6傷 消防隊火速馳援

大摩估OPEC+未來三個月還會再增產 高盛預期8月增產後暫停

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
石油輸出國組織與盟國（OPEC+）在上周末同意再次增產。路透
石油輸出國組織與盟國（OPEC+）在上周末同意再次增產。路透

摩根士丹利和高盛集團都預期，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）將繼續增產，其中，大摩預期還會延續三個月，高盛則預期8月還會再次增產。這些行動預料將壓低原油價格。

在OPEC+中，自2023年11月起自願減產的八個成員國已於上周六（5月31日）宣布連續第四次縮減減產規模，將7月供應目標提高每日41.1萬桶，符合5月、6月的增幅。摩根士丹利分析師在6月2日報告中表示，這代表著每日220萬桶的減產規模，將在10月之前完全解除，恢復正常產量。

大摩分析師指出：「從最新的宣布來看，幾乎沒有跡象顯示生產配額增加的步調正在減緩。」「配額提高可能為沙烏地阿拉伯增產創造空間，而且科威特和阿爾及利亞也會在一定程度上受益。然而，我們不認為配額增加能讓八國中的其他國家能夠等量增產。」

大摩預期，OPEC+接下來三個月，每個月將增產每日41.1萬桶。相較下，高盛預期只會再增產一個月，也就是在8月增產，從9月起將維持供應配額穩定，原因是OPEC+以外國家產油量將增加，且全球經濟成長在第3季將放緩。儘管如此，兩家銀行都維持油價預測，並認為今年稍晚可能供應過剩。

大摩預期，布蘭特原油期貨價格今年下半年均價將為每桶57.50美元，2026年上半年則為55美元；高盛則預期年底前原油均價為每桶60美元，2026 年為56美元。

布蘭特原油8月期貨2日盤中大漲2.3%至每桶64.22美元；西德州中級原油7月期貨漲2.7%至每桶62.44美元。儘管OPEC+繼續增產，但市場評估美國議員準備對俄羅斯能源事業加強制裁的展望。

高盛分析師表示：「現貨原油市場基本面相對吃緊、全球經濟活動數據表現超出預期，以及夏季需求的季節性支撐，這些因素都有利於帶來支撐。」「預期中的需求放緩可能不足以在7月6日決定8月產量時使 OPEC+停止增產。」

這些增產行動代表OPEC+從先前透過減產來支撐油價的策略出現重大轉變。高盛表示，此決定也可能反映出 OPEC+正在朝向產能正常化邁進，以鞏固內部團結，並對美國頁岩油生產商施加壓力。

大摩認為，油價短期內可能走強，因為煉油廠在維修季結束後對原油的季節性需求增加，且健康的煉油利潤率也刺激了加工活動。然而，分析師也表示，這股強勢可能會在年底前消退，因為美國關稅措施的影響將變得更加明顯，且非OPEC國家的供應也將加快。

油價 分析師 OPEC

延伸閱讀

大摩按讚五大台廠

大摩上調GB系列伺服器出貨量 按讚五台廠、這檔補漲空間最大

高盛舉辦台灣科技論壇 建議買進四檔AI股

華邦電轉運 大摩力挺

相關新聞

馬斯克強勢回歸本業！推出XChat 主打訊息媲美比特幣加密保護

科技新聞網站The Verge報導，科技巨頭馬斯克5月底正式卸下政府效率部職務，6月1日發文宣布在X推出內建即時通訊功能...

央行界教父費雪辭世 從柏南克、德拉基到植田和男都是他學生

最近數十年來最具影響力之一的經濟學家費雪（Stanley Fischer）已於上周六逝世，享壽81歲。他曾協助引導以色列...

北京掐住美供應鏈致命傷！陸未鬆綁稀土磁鐵出口 美車廠恐數周內停擺

紐約時報報導，中國大陸在全球稀土磁鐵產業占據主導地位，中國稀土在今年4月初因美中貿易戰全面暫停相關出口。儘管美中5月初在...

大摩估OPEC+未來三個月還會再增產 高盛預期8月增產後暫停

摩根士丹利和高盛集團都預期，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）將繼續增產，其中，大摩預期還會延續三個月，高盛則預期8月還...

亞洲製造業PMI全陷萎縮 美關稅衝擊力道不輕

亞洲製造業5月景氣現萎縮，採購經理人指數（PMI）顯示，在中國大陸需求疲軟以及美國關稅影響之下，企業受到沉重打擊，這個原...

日本央行傳為債券損失提列足額準備金 為升息做準備

日本銀行（央行）據報導已為債券交易損失提列最高比率的損失準備金，為日後升息做準備。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。