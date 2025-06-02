亞洲製造業PMI全陷萎縮 美關稅衝擊力道不輕

亞洲製造業5月景氣現萎縮，採購經理人指數（PMI）顯示，在中國大陸需求疲軟以及美國關稅影響之下，企業受到沉重打擊，這個原本高速成長的區域前景如今轉為黯淡。

日本和南韓5月製造業景氣活動持續萎縮，美國總統川普對進口汽車加徵關稅，使兩個出口前景蒙上陰影。

日本PMI報49.4，較4月略有上升，但仍低於50.0的景氣榮枯線，已連續11個月處於萎縮；南韓PMI為47.7，也連續四個月低於50，主要受到需求疲軟和美國關稅影響。

標普全球周一公布的台灣5月製造業PMI為48.6，雖較上個月的47.8走高，但也連三個月萎縮。越南、印尼PMI都也都陷萎縮。

雪上加霜的是，周六公布的官方調查也顯示中國的製造業景氣5月再度萎縮，連續兩個月處於景氣收縮區間。

亞洲國家目前和美國貿易談判進展緩慢，分析師表示，不確定性可能會讓企業無法增加生產或支出。

第一生命研究所首席新興市場經濟學家西濱徹說：「亞洲面臨高額對等關稅的情況下，製造業景氣短期內很難回升。」他說：「由於內需疲弱，中國正以廉價出口充斥亞洲，這也對亞洲經濟造成通縮壓力。」