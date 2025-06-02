馬斯克強勢回歸本業！推出XChat 主打訊息媲美比特幣加密保護

科技新聞網站The Verge報導，科技巨頭馬斯克5月底正式卸下政府效率部職務，6月1日發文宣布在X推出內建即時通訊功能XChat測試版，主打類似比特幣的加密技術保護，目前先開放給付費訂閱用戶。

馬斯克在X發文表示，XChat正式上線，具備端對端加密和閱後即焚功能，還能傳送任何格式的檔案，並支援語音與視訊通話。

馬斯克強調，XChat搭載「類似比特幣」加密技術的全新Rust架構，而且在所有平台都不需用電話號碼註冊即可使用。 另外，訊息內容還能透過4位數密碼保護。

根據AInvest報導指出，目前XChat僅提供部分付費訂閱用戶參與測試，未來將擴大開放範圍。

XChat是馬斯克拓展X平台功能與強化安全策略的一環，希望藉由導入先進的加密技術與隱私保護機制，吸引重視通訊安全與個人隱私的用戶。

這項新功能料將正面挑戰WhatsApp、Signal 和Telegram等現有通訊軟體，成為具備尖端安全技術的有力替代選擇。