日本央行傳為債券損失提列足額準備金 為升息做準備
日本銀行（央行）據報導已為債券交易損失提列最高比率的損失準備金，為日後升息做準備。
日媒報導，日銀為2024財政年度首度將這類準備金的水準提高至100%，可見日銀預期向金融機構支付較高利息會影響資本基礎。
日銀5月開會將短期利率維持在0.5%不變，但升息壓力不斷升高。
準備金由債券及其他交易所得收入來支應。日銀的會計規則為準備金的計算設定了指引，至於要預備和提領多少，日銀有一定的餘裕，目標通常是收入的50%。在2024財年年度之前，日銀行在2018財年將比率提高至95%。
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